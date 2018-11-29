صور.. ملتقى للتوظيف والتدريب وخلق فرص عمل للشباب بـ"آثار القاهرة"

كتب- وائل ربيعى

عقد اليوم ملتقى التوظيف والتدريب وخلق فرص عمل للشباب بكلية الآثار جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، ود. جمعة عبد المقصود عميد الكلية ود.هالة عفيفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعرض خلال الملتقى العديد من الفرص التدريبية لتنمية مهارات الطلاب وشباب الخريجين لتمكينهم مناقتحام سوق العمل لتصبح الكلية حلقة الوصل بين الشباب والشركات أوالجهات الراغبة فى توظيف شباب لهم من المهارات ما يؤهلهم لذلك، كما هدف الملتقى إلى دعم أواصر التعاون بين الكلية ومؤسسات الدولة الحكومية والشركات المختلفة من أجل حل مشكلة البطالة.

وشارك العديد من الجهات ذات الصلة مثل مدير معامل الترميم بدار الكتب ومدير متحف النسيج والمشرف العام على الترميم الدقيق بالقاهرة التاريخية، ومدير عام الادارة المركزية لمكتبة الأزهر الشريف، ومسئولي التوثيق بشركة المقاولون العرب، بالاضافة إلى مؤسس شركة مدي للتصميم والعمارة ومدير عام تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ببنك ناصر الاجتماعى ومندوبين عن قطاع المشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة وغيرهم من الجهات الأخرى.