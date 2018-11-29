video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. ملتقى للتوظيف والتدريب وخلق فرص عمل للشباب بـ"آثار القاهرة"

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:16 م
صور.. ملتقى للتوظيف والتدريب وخلق فرص عمل للشباب بـ"آثار القاهرة" ملتقى التوظيف بكلية الآثار جامعة القاهرة
كتب- وائل ربيعى
إضافة تعليق
عقد اليوم ملتقى التوظيف والتدريب وخلق فرص عمل للشباب بكلية الآثار جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، ود. جمعة عبد المقصود عميد الكلية ود.هالة عفيفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
وعرض خلال الملتقى العديد من الفرص التدريبية لتنمية مهارات الطلاب وشباب الخريجين لتمكينهم مناقتحام سوق العمل لتصبح الكلية حلقة الوصل بين الشباب والشركات أوالجهات الراغبة فى توظيف شباب لهم من المهارات ما يؤهلهم لذلك، كما هدف الملتقى إلى دعم أواصر التعاون بين الكلية ومؤسسات الدولة الحكومية والشركات المختلفة من أجل حل مشكلة البطالة.
 
وشارك العديد من الجهات ذات الصلة مثل مدير معامل الترميم بدار الكتب ومدير متحف النسيج والمشرف العام على الترميم الدقيق بالقاهرة التاريخية، ومدير عام الادارة المركزية لمكتبة الأزهر الشريف، ومسئولي التوثيق بشركة المقاولون العرب، بالاضافة إلى مؤسس شركة مدي للتصميم والعمارة ومدير عام تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ببنك ناصر الاجتماعى ومندوبين عن قطاع المشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة وغيرهم من الجهات الأخرى.
 
WhatsApp Image 2018-11-29 at 22.04.36 (1)
 

WhatsApp Image 2018-11-29 at 22.04.36 (2)
 

WhatsApp Image 2018-11-29 at 22.04.36
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الخشت" لخريجى طب الأسنان: "أتقنوا العمل واصنعوا لأنفسكم السمعة "

عثمان الخشت: معركة جامعة القاهرة الحالية عبور حدود العقل المغلق

" إنتهاء الانتخابات الطلابية".. تنصيب رؤساء الإتحادات ونوابهم.. خالد عبد الغفار : الديموقراطية تبدأ من الجامعة..و 40% من المتنافسين كانوا طالبات.. "الخشت" : الجامعة فوق التحزب والصناديق الزجاجية لا تجامل

ملتقى توظيف

كلية الآثار

جامعة القاهرة

أزمة البطالة




لا تفوتك
غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة