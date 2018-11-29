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صور.. مصور سويسرى ينظم معرضا لصور وادى الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:12 م
صور.. مصور سويسرى ينظم معرضا لصور وادى الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر جانب من المعرض
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت مكتبة مصر العامة بالكرنك شمالي مدينة الأقصر، اليوم الخميس، إفتتاح معرض "وادى الملوك بعيون سويسرية"، الذى تقيمه الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، بحضور اللواء عماد أبو العزايم السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، وأحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة، ومحمد عباس وكيل وزارة مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر.

وضم المعرض 23 صورة فنية التقطتها عدسة الفنان والمصور السويسرى دانيال بيك، لمقابر منطقة وادى الملوك فى غرب مدينة الأقصر، حيث قالت شيرين النجار منسقة المعرض، أن المعرض هو الأول من بين سلسلة معارض مصورة لاثار اسوان وقنا والوادى الجديد والجيزة وسوهاج، موضحةً إن مكتبة مصر العامة بالأقصر التى تستضيف المعرض باتت قبلة لكثير من المعارض والمؤتمرات والندوات الفنية والثقافية، فى إطار حراك ثقافى واسع يستهدف استعادة الدور الحضارى والتاريخى لمدينة الأقصر، التى تعد فجر الضمير الإنسانى.

فيما قال أيمن أبوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، إن المصور السويسرى "دانيال بيك" التقط صور المعرض، ضمن ألبوم يضم أكثر من ستة آلاف صورة، التقطها داخل كافة المناطق الأثرية والتاريخية المصرية، من القاهرة وحتى اسوان، مشيراً إلى أن دانيال بيك ، هو أحد عشاق الحضارة المصرية القديمة، وبات مولعا وشغوفا بالتقاط مزيد من الصور لكل مناطق مصر، بما ذلك مناطق سياحة السفارى فى الواحات والوادى الجديد، وأن معرض " وادى الملوك بعيون سويسرية " هو الأول ضمن سلسلة معارض ستحكى لروادها الكثير من أسرار وسحر الآثار المصرية فى الأقصر وقنا واسوان وسوهاج والجيزة وغيرها.

ومن جانبه قال محمد عباس، مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، إن المكتبة باتت قبلة لكثير من المعارض والمؤتمرات والندوات الفنية والثقافية، فى إطار حراك ثقافى واسع يستهدف استعادة الدور الحضارى والتاريخى لمدينة الأقصر، التى تعد فجر الضمير الإنسانى.

دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (1)
دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (1)

 

دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (2)
دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (2)

 

دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (3)
دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (3)

 

دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (4)
دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (4)

 

دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (5)
دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (5)

 

دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (6)
دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (6)

 

دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (7)
دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (7)

 

دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (8)
دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (8)

 

دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (9)
دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (9)

 

دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (10)
دانيال بيك مصور سويسري ينظم معرض لصور وادي الملوك بمكتبة مصر العامة بالأقصر (10)

 


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