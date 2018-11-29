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صور.. مرور المنوفية يطلق مبادرة المدينة المرورية بمدرسة عبدالرحمن الديب

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:08 م
صور.. مرور المنوفية يطلق مبادرة المدينة المرورية بمدرسة عبدالرحمن الديب المدينة المرورية
المنوفية _ محمد فتحى
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نظمت اليوم إدارة مرور شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة اللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة ،زيارة إلى مدرسة الشهيد عبدالرحمن الديب "الأحمدية سابقا" الكائنة بشارع جمال عبدالناصر بمدينة شبين الكوم ،وذلك للمشاركة والمتابعة لمبادرة المدينة المرورية المصغرة التي تم التنسيق بشأنها مع الإدارة العامة للمرور ومديرية التربية والتعليم بالمنوفية وإدارة مرور المنوفية .

والتقى مدير إدارة المرور بالمحافظة بالأطفال والمسئولين عن إدارة المدرسة والمدرسين وقام بتوزيع الكتيبات الإرشادية عليهم وقد لاقى ذلك استحسان الجميع ووجهوا الشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرة. 

 

 

مبادرة المدينة المرورية المصغرة (1)
مبادرة المدينة المرورية المصغرة (1)

 

مبادرة المدينة المرورية المصغرة (2)
مبادرة المدينة المرورية المصغرة (2)

 

مبادرة المدينة المرورية المصغرة (3)
مبادرة المدينة المرورية المصغرة (3)

 

مبادرة المدينة المرورية المصغرة (4)
مبادرة المدينة المرورية المصغرة (4)

 

مبادرة المدينة المرورية المصغرة (5)
مبادرة المدينة المرورية المصغرة (5)

 

مبادرة المدينة المرورية المصغرة (6)
مبادرة المدينة المرورية المصغرة (6)

 

مبادرة المدينة المرورية المصغرة (7)
مبادرة المدينة المرورية المصغرة (7)

 

مبادرة المدينة المرورية المصغرة (8)
مبادرة المدينة المرورية المصغرة (8)

 


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