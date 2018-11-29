صور.. لأول مرة تدشين مبادرة اليوم الرياضي للعاملين بمشاركة وزير الطيران

شهد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني انطلاق مبادرة اليوم الرياضي للعاملين بقطاع الطيران المدني على ملاعب نادي ايروسبورت التابع للوزارة، وذلك في إطار الإهتمام بالعاملين وتحفيز العنصر البشري بوزارة الطيران المدني وشركاتها وهيئاتها التابعة في مختلف الجوانب الاجتماعية والطبية والرياضية وغيرها.

جاء ذلك بحضور اللواء نبيل سلامة رئيس مجلس إدارة نادي ايروسبورت والطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران ولفيف من القيادات والعاملين بالوزارة .

وقد بدأ اول ايام مبادرة اليوم الرياضي بحضور مباراة ودية استعراضية بين فريق الشركة القابضة لمصرللطيران والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بمشاركة وزير الطيران شخصيا في المباراة لأول مرة وقيادات الشركتين أعقبها نهائيات بطولة كرة القدم الخماسية للعاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والتي شهدت مباراة بين شركة تكنولوجيا المعلومات أفيت و المصرية للمطارات ومباراة ثانية بين شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة الملاحة الجوية ثم المباراة النهائية والتي انتهت بفوز شركة ميناء القاهرة الجوي بركلات الترجيح.

وقام وزير الطيران المدني بتسليم كئوس البطولة والميداليات للفرق الفائزة وأعلن عن انطلاق اليوم الرياضي، والذي سيشهد عدة مباريات وأنشطة خلال الأسابيع القادمة لسلطة الطيران المدني ومصرللطيران والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والأرصاد الجوية وديوان عام وزارة الطيران وغيرها.

وفي نهاية اللقاء أكد الوزي أهمية الرياضة موضحا أن الهدف من اليوم الرياضي هو ترابط جميع العاملين من مختلف الشركات والهيئات التابعة للوزارة في مناسبة واحدة وخلق جو من المناقشات والحوار المتبادل بهدف توحيد الأفكار والارتقاء بمنظومة العمل.