صور.. ضبط 3 مصانع مخالفة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بقيادة العميد أمير الأمير، حملة تفتيشية مفاجئة على الورش والمصانع، للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية ومتابعة التراخيص الخاصة بتلك المصانع بالمنطقة واتخاذ اللازم حيال المخالف منها، بالتنسيق مع شرطة المسطحات والإدارة العامة للحفاظ على البيئة.

وأكد العميد أمير الأمير رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أنه تم ضبط 3 مصانع سحب سلك على الساخن وبلاستيك وتشغيل معادن ومراتب مخالفة للاشتراطات البيئية والحماية المدنية، مشيرا إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازم حيالهم والتأكيد على إدارة تلك المصانع بالعمل على توفير كل الاشتراطات الخاصة بحماية الأفراد العاملين بها والمناطق المحيطة لها.

وأشار "الأمير"، إلى أن الحملة تمت بالتنسيق مع شرطة المسطحات والإدارة العامة وستواصل أعمالها لمتابعة كل المصانع بالحى للتأكد من توافر كل الاشتراطات البيئة تجنبا لوقوع أى كوارث.



جانب من المضبوطات (1)



جانب من المضبوطات (2)



جانب من المضبوطات (3)



جانب من المضبوطات (4)



جانب من المضبوطات (5)