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صور. . شرطة المرافق تواصل إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:20 ص
صور. . شرطة المرافق تواصل إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملات إعادة الانضباط للميادين والشوارع، وأسفرت حملة أشرف عليها العميد حسن الدماطي مدير إدارة المرافق بالجيزة، استهدفت ميدان الرماية بالهرم، وقطاع جنوب الجيزة، عن إزالة عشرات المخالفات والاشغالات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، لتباشر النيابات المختصة التحقيق.
 
إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (1)
إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (1)

إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (2)
إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (2)

إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (3)
إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (3)

إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (4)
إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (4)

إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (5)
إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (5)

إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (6)
إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (6)

إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (7)
إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (7)

إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (8)
إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (8)

إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (9)
إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (9)

إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (10)
إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (10)

إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (11)
إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (11)

إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (12)
إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (12)

إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (13)
إزالة الإشغالات بميدان الرماية والجيزة (13)

 


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