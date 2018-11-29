شاهد اللقطات الأولى لضبط 12 قناة فضائية غير مرخصة فى البدرشين

كتب محمد عبد العظيم





ننشر فيديو لقيام الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة الجريمة، بمداهمة مقر القنوات الفضائية غير المرخصة فى الجيزة، حيث تم ضبط المدعو/هانى م.ط ، المدير المسئول، وكذا ضبط عددٍ من العاملين بالقنوات غير المرخصة، وتبين أن مقر القنوات المذكورة عبارة عن ثلاث طوابق بذات العقار (الطابق الثالث مقر للقنوات وأجهزة البث ، والطابق الرابع مخصص للكول سنتر، والطابق الخامس مخصص إستوديو تصوير ).

وعقب تقنين الإجراءات وتنفيذًا لإذن النيابة العامة، تم مُداهمة مقر القنوات الفضائية، وضبط عددٍ من العاملين بالقنوات، وبتفتيش الطابق الثالث تم ضبط عبوات من المنتجات والمستحضرات مجهولة المصدر وشاشة تستخدم كجهاز مونتاج وهارد ديسك.

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا، ومدى التزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة انتشار القنوات الفضائية غير المرخصة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.