سقوط عاطل وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الحشيش وذخيرة فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل،لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة فى إمبابة، وضبط بحوزته كيلو ونصف من مخدر الحشيش، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات.

كشفت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرشطة إمبابة، اتجار " هانى.ي" عاطل، بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبالحصول على إذن من النيابة تم القبض عليه، وضبط بحوزته 10 فرش حشيش، بلغ وزنها كيلو ونصلإ، بالإضافة إلى بندقية خرطوش، و12 طلقة غير مرخصة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة، لترويجها على عملائه، والسلاح النارى بقصد الدفاع، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.