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سفير السعودية فى أمريكا: المملكة ومصر جناحى الأمة العربية ومركز قوتها

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:03 م
سفير السعودية فى أمريكا: المملكة ومصر جناحى الأمة العربية ومركز قوتها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الأمير محمد بن سلمان
كتب محمد عبد العظيم
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احتفى الأمير خالد بن سلمان، سفير خادم الحرمين الشريفين فى الولايات المتحدة الأمريكية، بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى الأخيرة إلى مصر، مؤكدا أن مصر والمملكة جناحى الأمة العربية ومركز ثقلهما.

وقال الأمير خالد بن سلمان: " زيارة سمو سيدي ولي العهد لجمهورية مصر العربية تأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. المملكة ومصر جناحي الأمة العربية ومركز ثقلهما ومستقبل العلاقة سوف يمضي لآفاق أوسع".

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يذكر أن الأمير محمد بن سلمان نظم زيارة إلى مصر خلال الاسبوع الجارى، وكان فى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم عقد جلسة ثنائية بين الرئيس السيسى والأمير السعودى للحديث حول العلاقات التاريخية والقوية بين البلدين.

 

 


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