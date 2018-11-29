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سعر الدولار اليوم الخميس 29-11-2018 والعملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:22 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 29-11-2018 والعملة الأمريكية تواصل الاستقرار الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الدولار  استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 29- 11- 2018، على مستوى جميع البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، حيث بلغ سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع، فيما اختلف السعر فى البنك التجارى الدولى مسجلاً، 17.86 جنيه للشراء، و 17.96 جنيه للبيع.

 

وفى عدد آخر من البنوك، فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، الذى يعلن متوسط أسعار العملات فى السوق المحلى مقابل العملة المصرية، جاء سعر الدولار فى التعاملات الصباحية لآخر أيام الأسبوع المصرفى اليوم الخميس، كالتالى...

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.86 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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