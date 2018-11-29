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روسيا: مستعدون لمساعدة المعارضة السورية فى القضاء على بقايا "جبهة النصرة"

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:57 م
روسيا: مستعدون لمساعدة المعارضة السورية فى القضاء على بقايا "جبهة النصرة" ألكسندر لافرينتيف مبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى سوريا
أستانة(أ ش أ)
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أكد ألكسندر لافرينتيف مبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى سوريا رئيس الوفد الروسى إلى محادثات أستانة، اليوم الخميس، استعداد بلاده لمساعدة المعارضة فى القضاء على بقايا (جبهة النصرة) إذا دعت الحاجة لذلك.

وقال لافرينتيف- فى مؤتمر صحفى أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "مازالت مسألة مكافحة الإرهاب فى سوريا قائمة.. وقد لفتنا الانتباه إلى أن تواجد مسلحى (جبهة النصرة) فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب، غير مقبول".

وكانت قد انطلقت، أمس، أعمال الجولة الحادية عشرة من اجتماعات "أستانة" حول الأزمة السورية، بعد وصول جميع الأطراف الذين تمت دعوتهم للجولة الجديدة من المحادثات.

 


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