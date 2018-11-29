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الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:53 م
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روسيا تنتقد بشدة دعوة أوكرانيا لنشر سفن بحرية للناتو فى بحر آزوف

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:00 م
روسيا تنتقد بشدة دعوة أوكرانيا لنشر سفن بحرية للناتو فى بحر آزوف بيترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا
أ ش أ
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انتقدت روسيا اليوم، بشدة، دعوة الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو لحلف الأطلنطى الناتو لنشر سفن حربية فى بحر آزوف وسط تصاعد حدة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية ان المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف وصف دعوة بورشينكو بانها "تهدف بشكل واضح إلى تصعيد حدة التوتر فى المنطقة، وأنها انطلقت لأسباب انتخابية داخل أوكرانيا".

وكانت البحرية الروسية قد أطلقت - يوم الأحد الماضى - النيران على 3 سفن أوكرانيا، وقامت باحتجازها طواقمهم بدعوى انتهاك المياة الإقليمية الروسية .

 

 


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