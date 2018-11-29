روسيا تنتقد بشدة دعوة أوكرانيا لنشر سفن بحرية للناتو فى بحر آزوف

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انتقدت روسيا اليوم، بشدة، دعوة الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو لحلف الأطلنطى الناتو لنشر سفن حربية فى بحر آزوف وسط تصاعد حدة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية ان المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف وصف دعوة بورشينكو بانها "تهدف بشكل واضح إلى تصعيد حدة التوتر فى المنطقة، وأنها انطلقت لأسباب انتخابية داخل أوكرانيا".

وكانت البحرية الروسية قد أطلقت - يوم الأحد الماضى - النيران على 3 سفن أوكرانيا، وقامت باحتجازها طواقمهم بدعوى انتهاك المياة الإقليمية الروسية .