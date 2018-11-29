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رفع درجة الاستعداد بالبحر الأحمر تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:45 ص
رفع درجة الاستعداد بالبحر الأحمر تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الاحمر عن  رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمدن والأحياء، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية إعتبارا من اليوم الخميس، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.
 
واضاف المحافظ فى بيان للمحافظة أن  علي جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة سرعة رد الفعل في مواجهة الازمات والتعامل الفوري مع الحدث مشيرا الى تفعيل غرف الازمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى اية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة 
 
 وكلف المحافظ مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية ، خاصة علي الطرق السريعة ، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات.
 
كما أمر المحافظ باعداد فريق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الاحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة حتي انتهاء تحذيرات الجهات المعنية ، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة اى ظرف طارئ ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول ، وتوفير كميات من المواد التموينية والبطاطين .
 
واشار المحافظ  إلى أنه أصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد، طبقا للأوامر المستدامة لمواجهة أخطار السيول المحتملة على المحافظة.وتدقيق الخطة لمجابهة السيول وزيادة عدد التمركزات
 
كما أصدر المحافظ تعليماته إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بفتح جميع المطابق فور نزول المطر، بما يتفق مع الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف، كذلك كلف رؤساء الأحياء بتقسيم الأحياء إلى قطاعات مختلفة، لمتابعة أخطار الامطار والتدخل عند الحاجة .
 
 

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