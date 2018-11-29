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رئيس الوزراء: الكشف على 11 مليونا و500 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس سي

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:54 م
رئيس الوزراء: الكشف على 11 مليونا و500 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس سي جانب من المؤتمر
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الوزراء للقضاء علي فيروس سي، شملت 11 مليونا و500 ألف مواطن تم الكشف عليهم . 
 
 
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن 5% من الذين خضعوا للكشف، ثبت حملهم لفيروس سي خلال المرحلة الأولى، موضحا أنه خلال الكشف علي فيروس سي يتم أيضا الكشف عن الأمراض غير السارية، خاصة وأن عددا كبيرا من الشباب يخضعون لجراحات القلب، بسبب الإصابة بالضغط والسمنة 
 
وأوضح أن 7% من المواطنين الذين تم الكشف عليهم بالمرحلة الأولى ثبت إصابتهم بالسمنة والضغط والقلب. 
 
ولفت إلي أن المصابين بفيروس سي مع مرور الوقت في حالة عدم العلاج من المتوقع إصابتهم بفشل كلوى، لافتا إلى أن زيادة معدل الفقر للأسرة المصرية أحد اسبابه هو إصابه أحد أفراد الأسرة بمرض خطير، وأن فيروس سي موجود بين الأعمار الصغيرة، حيث ثبت إصابة شباب في سن العشرينات بالفيروس، غير أن الحكومة حريصة علي صحة المواطنين، والتوسع في برنامج القضاء على فيروس، سي ليشمل طلاب المدارس الثانوى والجامعات . 
 
وقال إن برنامجي  القضاء علي فيروس سي وقوائم الانتظار للحالات الحرجة هو بداية للتأمين الصحي الشامل .
 
وتابع رئيس الوزراء: "نحن بحاجة لتطوير التعليم، والحكومة تركز على بناء الإنسان المصرى، من خلال قطاعي الصحة والتعليم . 
 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (1)

 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (2)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (3)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (4)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (5)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (6)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (7)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (8)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (9)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (10)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (11)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (12)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (13)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (14)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (15)
 

 

 


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