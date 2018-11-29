رئيس البنك الأهلى: قرار إلغاء تحويل أموال الأجانب سيزيد من موارد العملة

كتب - أحمد يعقوب

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس إن قرار إلغاء تحويل أموال الأجانب سيعمل على زيادة موارد السوق المصرفية للعملات الأجنبية والتى كان يتم بيعها للبنك المركزى فى إطار الآلية، وبالتالى زيادة المعروض من العملة الأجنبية مع دخول حركة المستثمرين للسوق.

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بالفعل اتجه عدد من المستثمرين منذ شهور عديدة للدخول مباشرة من خلال البنوك بدلا من الآلية السابقة لتوفير مصاريفهم وبالتالى ليست بقرار يتنافى مع ممارسات السوق واتجاهات المستثمرين.

ولفت رئيس البنك الأهلى المصرى إلى توافر العملة للمستثمرين خلال تعاملاتهم على مدى الشهور الماضية عزز من ثقتهم فى آليات السوق المطبقة التى كانت من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف، مؤكدا أن الآلية مستمر تطبيقها فى حالة رغبة المستثمر اللجوء إليها فى الخروج بالنسبة للأرصدة التى دخلت قبل 4 ديسمبر القادم.