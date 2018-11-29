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رئيس البنك الأهلى: قرار إلغاء تحويل أموال الأجانب سيزيد من موارد العملة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:34 ص
رئيس البنك الأهلى: قرار إلغاء تحويل أموال الأجانب سيزيد من موارد العملة هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
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قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس إن قرار إلغاء تحويل أموال الأجانب سيعمل على زيادة موارد السوق المصرفية للعملات الأجنبية والتى كان يتم بيعها للبنك المركزى فى إطار الآلية، وبالتالى زيادة المعروض من العملة الأجنبية مع دخول حركة المستثمرين للسوق.

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بالفعل اتجه عدد من المستثمرين منذ شهور عديدة للدخول مباشرة من خلال البنوك بدلا من الآلية السابقة لتوفير مصاريفهم وبالتالى ليست بقرار يتنافى مع ممارسات السوق واتجاهات المستثمرين.

ولفت رئيس البنك الأهلى المصرى إلى توافر العملة للمستثمرين خلال تعاملاتهم على مدى الشهور الماضية عزز من ثقتهم فى آليات السوق المطبقة التى كانت من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف، مؤكدا أن الآلية مستمر تطبيقها فى حالة رغبة المستثمر اللجوء إليها فى الخروج بالنسبة للأرصدة التى دخلت قبل 4 ديسمبر القادم.

 

 

 


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التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

سلاح ذو حدين...ولكن ..بالنسبه للاستثمار الاجنبى ف مصر...ماذا تقول..!؟؟..هل هذه اشتراكيه الستينات

😣😂😎😁😬...

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

قرار كارثى بالنسبه للمستثمر والاستثمار الاجنبى...يؤدى غلى هروبه

😎

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

قرار غير مدروس..قد يضر بالاستثمار الاجنبى ف مصر

😬..طبعا مش حتنشر...لانكم تخاطبون قراطيس بطاطس

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل

يعنى إيه

خبر غير مفهوم بالمرة يعنى منعت تحويل أرصدة الأجانب إللى فى مصر للخارج ولا منعت تحويلهم أرصدة للداخل و لا إيه بالظبط ؟

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