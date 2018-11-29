رئيس "استئناف القاهرة" يتفقد مجمع محاكم جنايات طرة

كتب: محمد أبو ضيف

تفقد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، مجمع محاكم جنايات القاهرة بمنطقة طرة، الذي شيد علي أحدث مواصفات قاعات المحاكم، وذلك حتى يتم العمل بها خلال شهر ديسمبر المقبل.

وبدأ المستشار شوكت يرافقه المستشاران محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة ومحمد البشبيشي ومحمود عبد الفتاح عضوا المكتب الفني الجولة التفقدية بالمرور على كافة القاعات، وغرف المداولة وحجز المتهمين، وظهر القضاة بالزي الجديد الذي أقرته عمومية استئناف القاهرة.

ووجه عضو مجلس القضاء الأعلى، باستكمال تكييف غرف الحبس وعزل المبنى عن معهد أمناء الشرطة بمدخل خاص يحمل اسم محكمة استئناف القاهرة، ويسلم لمحكمة الاستئناف ليكون تحت إدارتها المباشرة وتزويد الموقع بمحول كهربائي يكفي للتكييف المركزي لقفص الاتهام، وقاعات الجلسات، وتوفير استراحة خاصة لأقارب المتهمين، بجانب حجرة للمحامين مزودة بدورة مياه.

وشدد المستشار شوكت على ضرورة الانتهاء الفوري من تلك الملاحظات، حتى يتسني بدء العمل بتلك القاعات الجديدة اعتبارا من أول شهر ديسمبر المقبل بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وحتى لا يضار متهم من طول فترة التقاضي.

يذكر أن مبني المجمع يتكون من 4 طوابق وبدروم، وتم إنشاؤه على مساحة حوالي 1000 متر مربع، ويضم المبني ثلاث قاعات جنايات تم تجهيزها وفق أحدث الطرق بجانب غرف المداولة وأخرى لأعضاء النيابة العامة وقائد حرس المحكمة بالطابق الأرضي بجانب الحجز.