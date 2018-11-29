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رئيس أوكرانيا: بوتين يسعى لضم بلدى بأكمله

الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:27 ص
رئيس أوكرانيا: بوتين يسعى لضم بلدى بأكمله الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو
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اتهم الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو نظيره الروسى فلاديمير بوتين بالسعى لضم أوكرانيا بأكملها ودعا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى مقابلات مع وسائل إعلام ألمانية إلى مساعدة كييف فى الأزمة.

واحتجزت روسيا ثلاث سفن للبحرية الأوكرانية وأطقمها يوم الأحد قرب شبه جزيرة القرم التى ضمتها موسكو فى 2014. وقالت روسيا إن السفن دخلت مياهها بشكل غير قانونى وهو ما نفته أوكرانيا بشدة.

وفي مقابلات مع صحيفتي بيلد وفونكه الألمانيتين اليوم الخميس، رفض بوروشينكو الاتهام الروسى.

وقال لبيلد أوسع الصحف الألمانية انتشارا "لا تصدقوا أكاذيب بوتين"، وشبه إعلان روسيا بأنها بريئة في هذه القضية بإنكارها في 2014 وجود قوات روسية في القرم برغم أنها تحركت لضمها.

وأضاف "بوتين يريد عودة الإمبراطورية الروسية القديمة... القرم ودونباس والبلد بأكمله. كقيصر روسي، كما يرى نفسه، لا يمكن أن تصلح إمبراطوريته من دون أوكرانيا. إنه ينظر إلينا على أننا بلده".

ودعا بوروشينكو ألمانيا، أكبر وأغنى مشتري الغاز الروسي، إلى وقف بناء خط أنابيب بحري للغاز يسمح لروسيا بتزويد ألمانيا بالإمدادات مباشرة دون المرور بأوكرانيا.

وقال لصحيفة فونكه "نحتاج إلى رد فعل قوي وحازم وواضح على السلوك العدائي الروسي... هذا يعني أيضا وقف مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم2".

 

 

 


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