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ديلى ميل: غالبية البريطانيين يؤيدون خطة ماى للخروج من الاتحاد الأوروبى

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:51 م
ديلى ميل: غالبية البريطانيين يؤيدون خطة ماى للخروج من الاتحاد الأوروبى تيريزا ماى
كتب أحمد علوى
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قالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، إن استطلاعات الرأى التى تم إجرائها مؤخرا أظهرت تأييد أغلب الشعب البريطانى لخطة رئيسة الوزراء تريزا ماى للخروج من الاتحاد الأوروبى.

وكانت تيريزا ماى، قد حصلت على موافقة من قادة الاتحاد الأوروبى الـ27 منذ أيام على خطتها للخروج، ويتبقى له الحصول على موافقة البرلمان البريطانى، الذى يشهد حالة من الانقسام حول فاعلية تلك الخطة.

ويعار حزب العمال بشدة الخطة التى تقدمت بها تريزا ماى للاتحاد الأوروبى والتى وصفها بأنها تضع مستقبل البلاد فى خطر، بينما يرى وزير الخارجية المستقيل برويس جونسون أن الخطة التى تقدمت بها رئيسة الوزراء ستضع بلاده رهينة للاتحاد الأوروبى.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن 41% من المصوتين يرون ضرورة أن يقدم النواب عن حزب المحافظين كل الدعم لخطة تيريزا ماى للخروج من الاتحاد الأوروبى، بينما يرى 38% فقط عكس ذلك.

وتابعت أن 52% من المصوتين يرون أيضا أن خطة رئيسة الوزراء هى الأفضل لبريطانيا وسط جميع الخطط التى تم طرحها خلال الفترة الأخيرة، بينما يرى 19% فقط عكس ذلك.

وطرحت الصحيفة، تساؤلا حول ما إذا كانت رئيسة الوزراء أن تبقى فى منصبها أو تستقيل فى حال عدم الموافقة على خطة الخروج، وأجاب 48% من المصوتين بنعم للاستقالة، بينما رفضها 40%.

ولفتت إلى أن 48% من الشعب البريطانى يرغبون فى طرح خطة رئيسة الوزراء للاستفتاء الشعبى بينما يرفض 34% منهم هذا الأمر.


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