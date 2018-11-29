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دى ميستورا: اجتماع آستانة فشل فى تشكيل لجنة دستورية بسوريا

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:01 ص
دى ميستورا: اجتماع آستانة فشل فى تشكيل لجنة دستورية بسوريا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا
رويترز
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قال ستافان دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا فى بيان اليوم الخميس إن روسيا وتركيا وإيران أخفقت فى تحقيق أى تقدم ملموس فى تشكيل لجنة دستورية سورية خلال اجتماع فى آستانة عاصمة كازاخستان.

وذكر البيان "المبعوث الخاص دى ميستورا يأسف بشدة... لعدم تحقيق تقدم ملموس للتغلب على الجمود المستمر منذ عشرة أشهر فى تشكيل اللجنة الدستورية".

وأضاف "كانت هذه المرة الأخيرة التى يعقد فيها اجتماع فى آستانة عام 2018، ومن المؤسف بالنسبة للشعب السورى، أنها كانت فرصة مهدرة للإسراع فى تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة".

 

 

 


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