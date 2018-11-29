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حبس الجزار المتهم بقتل كلب وإصابة آخر بساطور بعد "عضه" فى الدقى

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:29 ص
حبس الجزار المتهم بقتل كلب وإصابة آخر بساطور بعد "عضه" فى الدقى الكلب المصاب
كتب بهجت أبو ضيف - سليم على
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أمرت نيابة الدقى بحبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل كلب وإصابة آخر ملك جاره بالاعتداء عليهما بساطور، لادعائه هجوم أحد الكلبين عليه وإصابته سابقا، ووجهت له النيابة تهم حيازة سلاح أبيض، والبلطجة وقتل كلب وإصابة آخر.

كان قسم شرطة الدقى تلقى مذكرة من النيابة تفيد ضبط وإحضار لأحد الأشخاص متورط فى قتل كلب وإصابة آخر، بعد انتشار مقطع فيديو للكلبين على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها موقع فيس بوك، يظهر به مشهد مؤثر للكلبين بعد الاعتداء عليهما بساطور.

وكشفت تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، أن المتهم يدعى "أحمد.س.ع"، جزار ويمتلك محل جزارة بالدقى، وأن الكلبين ملك جاره.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد حسام العباسى معاون مباحث قسم الدقى من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل للعقيد عمرو البعرى مفتش مباحث شمال الجيزة، سبب اعتدائه على الكلبين أن أحدهما تسبب فى عقره سابقا عقب هجومه عليه، مما دفعه لاتخاذ قرار بالانتقام منهما وقتلهما.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وبإحالة المتهم إلى النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


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