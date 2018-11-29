تنفيذ 46 قرار إزالة فى حملة أمنية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة التنفيذية، بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من تنفيذ 46 قرار إزالة تعديات على أراض زراعية بالبناء بقريتي جردو ومطول بمركز إطسا.

وأزالت مديرية الزراعة بالإشتراك مع الوحدات المحلية ومجلس مدينة إطسا، التعديات على مساحة تبلغ 4 أفدنة و10 قراريط و6 سهم، عبارة عن أسوار ومنازل تحت الإنشاء غير مأهولة بالسكان، بتأمين من قوات الشرطة، وذلك في إطار المرحلة الأولى لإزالة التعديات البسيطة والتي بدأت من 2 نوفمبر الجاري، والتى تستمر لمدة 10 أيام.