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تفاصيل خطة تطوير شركة الدلتا للصلب ورفع الإنتاج لـ500 ألف طن سنويا

الخميس، 29 نوفمبر 2018 06:00 ص
تفاصيل خطة تطوير شركة الدلتا للصلب ورفع الإنتاج لـ500 ألف طن سنويا هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم
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أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب يتم من خلال تحديث كامل للمصانع، ورفع الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح إلى 500 ألف طن، والمسبوكات إلى 10 آلاف طن.

وكان الوزير وافق على مشروع التطوير الذى ستموله الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عندما قام بزيارة للشركة وتفقد مصانعها.

وتسعى الوزارة للإسراع ببرنامج التحديث حيث تواصل الشركة تحقيق خسائر منذ سنوات.

كشفت البيانات المالية للشركة، أنها خسرت 68 مليون جنيه العام المالى 2017-2018، مقابل خسائر بلغت 48 مليون جنيه العام المالى 2016-2017، وتستهدف الشركة خلال العام المالى الجارى، خفض الخسائر لـ2 مليون جنيه فقط، تمهيدا لتحقيق أرباح متصاعدة الأعوام المقبلة، تزامنا مع برنامج التحديث.

وأرجعت الشركة الخسارة المحققة، نتيجة زيادة أسعار الخامات والكهرباء وبالتالى حققت 61.6% من الهدف.

ويجرى فى الشركة تنفيذ العديد من مشروعات التطوير لبناء أفران صهر جديدة، لرفع الإنتاج إلى 600 ألف طن سنويا كما تعاقدت الشركة على توريد قطع غيار لـ160 قطار سكة حديد.

ووفق البيانات المالية للشركة فإنه بلغت مبيعات الشركة 487.2 مليون جنيه العام المالى 2017-2018، مقابل 424.1 مليون جنيه العام المالى 2016-2017.

وحققت الشركة إنتاج بلغ 47764 طن، مقابل 54400 طن خلال نفس الفترة، وتعانى الشركة من ارتفاع حجم الأجور التى تصل إلى نحو 62.4 مليون جنيه لنحو 811 عاملا.


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