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تعليم القليوبية تنهى استعداداتها لبدء حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس

الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:58 ص
تعليم القليوبية تنهى استعداداتها لبدء حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة ومديرى التعليم الثانوى بالإدارات والمديرية بحضور عاطف سلامة وكيل المديرية وجميع مديرين العموم بالديوان، وذلك لمتابعة الاستعدادات لانطلاق حملة الكشف والتوعية لطلاب الثانوية العامة والفنية، بحضور عاطف سلامة وكيل المديرية، ومتابعة استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية القومية للقضاء على فيروس سى 2020م.
 
وأكد أن الحملة من المقرر لها أن تبدأ الأحد المقبل بالمدارس الثانوية والفنية، حرصا على صحة الطلاب وخلق جيل خالى من الأمراض، مشددا على ضرورة إزالة العقبات أمام الحملة بالمدارس، وتوفير حجرة مناسبة بكل مدرسة بالمدارس الثانوية والفنية على مستوى المديرية.
 
جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، قد شهدت حملة لتوقيع الكشف الطبى على موظفى ديوان مديرية التربية والتعليم، والتى استهدفت 1300 موظفا بالديوان، وقام طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم وعاطف سلامة وكيل المديرية، وعددا من قيادات المديرية بإجراء التحاليل الطبية والإشراف على تنفيذ الحملة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى.
 
ومن جانبه وجه طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاقه لتلك المبادرة التى تستهدف الحفاظ على صحة المصريين وعلاج المرضى منهم بما ينعكس مستقبلا على الوطن واقتصاده الذى يبنى على مواطنين أصحاء بدنيا وفكريا وعلميا.
 
 
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تعليم القليوبية تنهى استعداداتها لبدء حملة القضاء على فيروس C  

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جانب من الاجتماع

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جانب من الاجتماع 

 


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