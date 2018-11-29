تعرف على مواقع انتشار فرق الكشف عن فيروس سى بالقاهرة

تستهدف الحملة القومية للقضاء على فيروس سى الكشف على 7 مليون مواطن بالقاهرة وهى الفئات المستهدفة اكبر من 18 سنة من الجنسين، والتى تبدأ فعاليتها بالقاهرة بالمرحلة الثانية السبت أول ديسمبر وتمتد لمدة 3 شهور حتى نهاية شهر فبراير 2019.