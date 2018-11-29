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تعرف على تعليمات "المعاهد الأزهرية" لطلاب ومدرسى الأول الثانوى فى 12 نقطة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:44 م
تعرف على تعليمات "المعاهد الأزهرية" لطلاب ومدرسى الأول الثانوى فى 12 نقطة رئاسة قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على
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أصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدد من التعليمات لطلاب ومعملى الصف الأول الثانوى بالإضافة إلى شيوخ المعاهد ومديرى الإدرات كالتالى:
 
1- الامتحان سيكون أربعة فترات الأول والثانى يكون بنهاية الفصل الدراسى الأول، والثالث والرابع يكون بنهاية الفصل الدراسى الثانى، على أن يكون بين الامتحان الأول والثانى 15 يوم تتنظم فيها الدراسة عن طريق المراجعة أو عن طريق إعطاء الطلاب والطالبات محاضرات.
2- يحتسب للطالب الدرجة الأعلى منهما وتحسب النسبة فى المتوسط .
3- إذا تخلف الطالب عن الامتحانات يكون باقيا للإعادة.
4- ليس هناك دور ثان.
5- الأسئلة ستكون على مستوى الجمهورية والقطاع يقوم بطبعها الآن.
6-الاسئلة خلال الأربع امتحانات مستويات متدرجة لتناسب الفروق الفردية للمتعلمين.
7- تشكيل لجنة من قبل المنطقة مكونة من الوكيل الثقافى والشرعى ومدير التعليم الثانوى ومدير الامتحانات وموجهى العموم بالمنطقة وتكون مهمتها نشر ثقافة النظام الجديد لكافة المعاهد لطلاب الصف الأول الثانوى من خلال الاجتماعات مع طلاب هذا الصف وتهيئة الطالب لهذه الامتحانات.
8- تشكيل غرفة عمليات بكل منطقة تكون مهمتها متابعة فعاليات النظام الجديد والتواصل البناء مع الإدارة العامة للتعليم الثانوى والإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية ورصد المعوقات ووضع حلول مناسبة لها.
9-يتم استدعاء مديرى الإدارة التعليمية والوكلاء لتوضيح هذا الأمر وتحملهم المسئولية عن نشر هذا الموضوع، يكون دور مدير الإدارة تكوين لجنة من الإدارة برئاسته هو ومعه الوكيل وبعض الموجهين ذو المستوى الثقافى وتكوين لجنة من المعهد مكونة من شيخ المعهد والوكيل وبعض المدرسين.
10-يقوم شيخ المعهد بتعليق لوحة كبيرة فى مكان بارز للجميع ويكتب فيها نظام الامتحانات والمواعيد.
11- يتم التنبيه على جميع المعلمين والمعلمات الانتهاء من المنهج يوم 20 ديسمبر وليس قبل ذلك أو بعده.
12- التنبيه على جميع الطلاب والطالبات بعدم التخلف أو الغياب من المعهد حتى ينتهى المنهج حتى لا يفاجأ بالأسئلة ويقول أنا لم أتعرف عليها أو المدرس لم يشرح هذا الموضوع.
 

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