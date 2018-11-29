ترامب لا يستبعد العفو عن مدير حملته السابق بول مانافورت

أ ف ب

صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأربعاء أنه لا يستبعد إصدار عفو رئاسى عن مدير حملته السابق بول مانافورت الملاحق من قبل المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات روبرت مولر.

وقال الرئيس الأمريكى لصحيفة "نيويورك بوست" فى حديث فى مكتبه "لم نناقش ذلك من قبل لكننى لم أستبعد (هذا الخيار)، لماذا سأفعل ذلك؟". وكان ترامب أشاد "بشجاعة" مانافورت وهو برأيه أحد الأشخاص النادرين الذين قاوموا ضغوط مولر.

ويحقق روبرت مولر فى تدخلات روسية محتملة فى الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية فى 2016 وخصوصا وجود تواطؤ بين موسكو وفريق المرشح ترامب، وهذا ما ينفيه الرئيس الأمريكى بشكل قاطع.