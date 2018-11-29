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بيع أكثر من 290 ألف كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعى

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:08 ص
بيع أكثر من 290 ألف كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعى إسكان اجتماعى - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن عدد كراسات شروط حجز الإعلان العاشر التى تم بيعها تجاوز 290 ألف كراسة شروط.

 

وأضافت مى عبد الحميد، أنه يتم طباعة كراسات شروط يوميًا، وذلك لتلبية احتياجات راغبى التقدم لحجز شقة بالإعلان العاشر لمشروع الاسكان الاجتماعى، مؤكدة أن الكراسات ستكون متاحة بمكاتب البريد حتى يوم 15 ديسمبر المقبل.

 

وأشارت إلى أن أعداد من قاموا بسداد مقدمات الحجز حتى الآن تجاوز الـ85 ألف مواطن، مشيرة إلى أنه تم زيادة مبلغ الدعم لـ40 ألف جنيه، بدلاً من 25 ألفًا.

 

وأكدت، أن أهم ما يميز الإعلان العاشر هو توافر وحدات بمساحات مختلفة حيث هناك وحدات نظام غرفتين وصالة، ووحدات نظام 3 غرف وهو ما يتلاءم مع دخول إمكانيات المواطنين فى الشريحة الواحدة .

 

وتابعت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن هناك مزايا أخرى للإعلان العاشر تتلخص فى إمكانية تقسيط المقدم على 30 شهرًا وهو ما كان يمثل تحديًا واضحًا أمام المواطنين فى دفع إجمالى مقدم الوحدة خلال 3 أيام، وهى الفترة التى كان يحددها البنك أو جمعية التمويل.

 


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الاعلان العاشر بالإسكان الاجتماعى

حجز وحدات سكنية

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