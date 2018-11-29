بورتو جروب تتعاقد مع شركة عالمية للإدارة و الخدمات فى بورتو نيو كايرو

فى إطار الخطه الطموحه التى وضعتها بورتو جروب للوصول بمشروعاتها لمستوى العالمية ليس فقط من حيث التصميمات العصرية الذكية و جودة التنفيذ و لكن أيضا فى التشغيل و الأستدامه ، قامت بورتو جروب بالتعاقد مع شركة قيمة اللبنانية العالمية للإدارة والخدمات في مشروع بورتو نيو كايرو وذلك في إطار محاولات الشركة تقديم أعلي مستوي من الفخامة في الخدمات المقدمة لعملاء المشروع ، جاء ذلك بعد أن درست الشركة سابقة الأعمال الخاصة بعشرات الشركات الكبري ووجدت أن قيمة تتميز بخبرة واسعة في إدارة الخدمات في العديد من شركات التطوير العقاري ليس في مصر فقط بل في العديد من الدول ويبدأ تفعيل التعاقد بين بورتو نيو كايرو و شركة قيمة بداية شهر ديسمبر وتأمل الشركة بورتو جروب تحقيق طفرة كبيرة في الخدمات المقدمة للعملاء.

ويعتبربورتو نيو كايرو من أجمل و أرقى مشروعات منطقة التجمع الخامس بشارع التسعين أمام الجامعة الأمريكية حيث تطل الوحدات علي لاند سكيب و بحيرات و حممات سباحة و ملاعب كبار و أطفال تم تصميمها من خلال مكتب أستشارى فرنسى يعتبر من أشهر المصممين العالميين فى هذا المجال وهو ما يميز المشروع ، حيث يوفر المشروع حياة مليئة بالرفاهية والفخامة لملاكة ويتميز بأن جميع الوحدات بالمشروع ذات مستوي فندقي وهو ما يضفي المزيد من السعادة والراحة علي جميع الملاك و يوفر لك المعيشة المتميزة طوال السنة حيث يحتوي المشروع علي عدد كبير من الماركات العالمية وشوبنج مول متميز يضم معظم الكافيهات والمطاعم العالمية و مجمع سينيمات كبير و فود كورت في التجمع ، بجانب مناطق العاب الاطفال وهايبر ماركت ، كل هذه المميزات جعلت من بورتو نيو كايرو حدوتة نجحت في زيادة القيمة السوقية للوحدات للضعف تقريبا حيث أن جميع العاملين في المشروع هدفهم إسعاد الملاك .