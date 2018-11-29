video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورتو جروب تتعاقد مع شركة عالمية للإدارة و الخدمات فى بورتو نيو كايرو

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:05 م
بورتو جروب تتعاقد مع شركة عالمية للإدارة و الخدمات فى بورتو نيو كايرو بورتو نيو كايرو
إضافة تعليق

فى إطار الخطه الطموحه التى وضعتها بورتو جروب للوصول بمشروعاتها لمستوى العالمية ليس فقط من حيث التصميمات العصرية الذكية و جودة التنفيذ و لكن أيضا فى التشغيل و الأستدامه ، قامت بورتو جروب بالتعاقد مع شركة قيمة اللبنانية العالمية للإدارة والخدمات في مشروع بورتو نيو كايرو وذلك في إطار محاولات الشركة تقديم أعلي مستوي من الفخامة في الخدمات المقدمة لعملاء المشروع ، جاء ذلك بعد أن درست الشركة سابقة الأعمال الخاصة بعشرات الشركات الكبري ووجدت أن قيمة تتميز بخبرة واسعة في إدارة الخدمات في العديد من شركات التطوير العقاري ليس في مصر فقط بل في العديد من الدول ويبدأ تفعيل التعاقد بين بورتو نيو كايرو و شركة قيمة بداية شهر ديسمبر وتأمل الشركة بورتو جروب تحقيق طفرة كبيرة في الخدمات المقدمة للعملاء.

 

ويعتبربورتو نيو كايرو من أجمل و أرقى مشروعات منطقة التجمع الخامس بشارع التسعين أمام الجامعة الأمريكية حيث تطل الوحدات علي لاند سكيب و بحيرات و حممات سباحة و ملاعب كبار و أطفال تم تصميمها من خلال مكتب أستشارى فرنسى يعتبر من أشهر المصممين العالميين فى هذا المجال وهو ما يميز المشروع ، حيث يوفر المشروع حياة مليئة بالرفاهية والفخامة لملاكة ويتميز بأن جميع الوحدات بالمشروع ذات مستوي  فندقي وهو ما يضفي المزيد من السعادة والراحة علي جميع الملاك و يوفر لك المعيشة المتميزة طوال السنة  حيث يحتوي المشروع علي عدد كبير من الماركات العالمية وشوبنج مول متميز يضم معظم الكافيهات والمطاعم العالمية و مجمع سينيمات كبير و فود كورت في التجمع ، بجانب مناطق العاب الاطفال وهايبر ماركت ، كل هذه المميزات جعلت من بورتو نيو كايرو حدوتة نجحت في زيادة القيمة السوقية للوحدات للضعف تقريبا حيث أن جميع العاملين في المشروع هدفهم إسعاد الملاك .


إضافة تعليق

بورتو جروب

بورتو نيو كايرو




لا تفوتك
ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة