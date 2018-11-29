انطلاق أعمال مجلس وزراء الاتصالات العرب برئاسة فلسطين

كتب مصطفى عنبر

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته الـ22، برئاسة الدكتور علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني خلفا للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وبمشاركة وزراء الاتصالات العرب ورؤساء الوفود من الدول العربية، وذلك بمقر الجامعة العربية.

ويناقش الاجتماع نتائج اجتماعات فرق العمل الفنية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد من خلال نتائج الاجتماع 35 للجنة العربية الدائمة للبريد والاجتماع 43 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات.

كما يتابع الاجتماع نتائج أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في دبي خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي إلى 16 نوفمبر الجارى، ويعتبر أعلى سلطة لاتخاذ القرار في الاتحاد الدولي للاتصالات، مشيرا إلى أن فريق العمل العربي المكلف بالتحضير للمؤتمر قد عقد خمسة اجتماعات لمناقشة المقترحات المقدمة إلى المؤتمر من جانب المجموعة العربية والمجموعات الإقليمية الأخرى وبذل جهودا كبيرة كان لها أثرها البالغ في اعتماد المؤتمر لمعظم المقترحات التي تقدمت بها المجموعة العربية، وفوز سبع دول عربية بمقاعد في مجلس الاتحاد الذي ترأسه مصر فيما تتولى الإمارات منصب نائب رئيس المجلس للفترة القادمة، كما حظيت للمرة الأولى ثلاث دول عربية بمقاعد في مجلس لوائح الراديو.

كذلك يتابع المجلس نتائج معرض طوابع البريد العربي 2018 الذي عقد في مدينة "وجدة" المغربية ويدعو إلى عقد الدورة القادمة للمعرض في مدينة بورتسودان باعتبارها عاصمة الثقافة العربية لعام 2019، كما يتابع المجلس أيضا أعمال التحضير لإصدار طابع البريد العربي الموحد في عام 2019 والذي يتم إصداره كل ثلاث سنوات واختارت أجهزة المجلس للإصدار القادم موضوع "القدس عاصمة فلسطين".

ويبحث الاجتماع التحضير للمنتدى العربي لحوكمة الانترنت القادم الذي يعقد بتنظيم مشترك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وذلك بعد مراجعة نتائج أعماله في ولايته الأولى التي عقد خلالها أربع دورات حظيت بمشاركات عالية من كافة أصحاب المصلحة ووضعته في ريادة المنتديات الإقليمية لحوكمة الإنترنت التي أطلقتها المجموعات الإقليمية الأخرى.

ويناقش المجلس سبل دعم الطلب الذي تنوي دولة فلسطين التقدم به إلى الاتحاد البريدي العالمي من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد والتمتع بالحقوق التي تحظى بها كافة الدول الأعضاء.