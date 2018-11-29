انتخاب مصر لرئاسة المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات

كتبت هبة السيد

انتخبت مصر ممثلة فى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرئاسة المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجماع الأعضاء لمدة عامين؛ حيث ينعقد المكتب مرتين سنوياً لمناقشة أهم الموضوعات ذات الصلة على الساحة العربية والدولية ولتنسيق المواقف حيالها.

وجاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ22 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة وزراء الاتصالات العرب ورؤساء الوفود من الدول العربية.



عمرو طلعت وزير الاتصالات

وألقى الدكتور عمرو طلعت كلمة مصر فى الاجتماع، أكد خلالها على أهمية العمل العربى المشترك لتنفيذ المبادرات العربية خلال الأربع سنوات القادمة بهدف تعزيز الثقة فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقاطرة للتنمية المستدامة؛ مشيرا إلى التمثيل العربى المُشـرِّف الذى نستحقه جميعا على الساحة الإقليمية والدولية من أجل دعم عمليات التنمية المستدامة فى الوطن العربى ولصالح المواطن العربي؛ ومنوها إلى استضافة مصر فعاليات المؤتمر العالمى للراديو بشـرم الشيخ فى أكتوبر المقبل.

وخلال كلمته، أشار الوزير إلى أهمية التحرك الجماعى على المستوى الإقليمى والدولى فى عمليات التحول الرقمى الشامل لكافة فئات المجتمع، موضحا أهمية الاستخدام الأمثل لأدوات التطور الصناعى والمتمثل فى الجيل الرابع من الثورة الصناعية المعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى وغيرها من التقنيات الحديثة من أجل تطوير المدن العربية لتصبح مدناً ذكية مُمكِّنة للشباب المبدع ذوى القدرات الريادية؛ داعيا الحاضرين إلى توحيد الجهود لتقديم كافة الإمكانات العربية ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصياغة مستقبل عربى مشـرق قائم على أسس التنمية المستدامة ومتطلع إلى الاستغلال الأمثل لكافة الموارد البشـرية.

واستعرض الوزير التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والتى تشمل تطوير بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات تتيح النفاذ للجميع وتغطى كافة أرجاء الدولة، ونبنى عليها خدمات حكومية رقمية عالية الجودة، فضلا عن تنمية المهارات الرقمية للشباب فى مجالات التكنولوجيات الحديثة، وتشجيعه على الابتكار وريادة الأعمال.

وعلى صعيد متصل سلم الدكتور عمرو طلعت كرئيس الدورة المنصرمة لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دولة فلسطين رئاسة الدورة الثانية والعشرين من أعمال المجلس.



وزير الاتصالات

وتناول اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دورته الحالية نتائج اجتماعات فرق العمل الفنية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد من خلال نتائج اجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد الذى عقد فى الأسكندرية فى يوليو الماضى والتى كانت أبرزها تقرير وتوصيات اجتماعات فرق العمل البريدية العربية، ومبادرة اصدار طابع البريد العربى الموحد 2019.

كما ناقش اجتماع المجلس نتائج الاجتماع 43 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات ومنها نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، ونتائج المؤتمر العالمى للمندوبين المفوضين PP-18، والمبادرة العربية لحكومة الإنترنت فى المنطقة العربية، ومشروع الربط الإقليمى لشبكات الانترنت العربية.