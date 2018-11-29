النيابة تامر بتشريح جثة فكهانى عثر عليه مقتولًا بطريق الفيوم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة بائع فاكهة عثر على جثته ملقاة بطريق الفيوم، وطلبت تقرير الطب الشرعي الخاص بالجثة، لتحديد سبب الوفاة.

ومن جانبها تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف غموض العثور على بائع فاكهة به عدة إصابات بطريق الفيوم.

وتلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من مستشفى الهرم، بمفارقة بائع فاكهة الحياة عقب وصوله للمستشفى مصابا بعدة كسور وكدمات.

وتبين وجود شبهة جنائية، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وجارى تكثيف التحريات وجمع المعلومات، بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.