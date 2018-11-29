القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 6 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 6 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

والسائقون المتعاطون هم "أحمد.و.ال33 عاما" جزار مقيم الزقازيق شرقية و"وليد.ح.ح 40 عاما" مقيم بلبيس شرقية و"عطية.ح.ع39 عاما" مقيم أبوحماد شرقية و"محمود.ص.م22 عاما" طالب مقيم رفح شمال سيناء و"محمد.ع.م 34 عاما" مقيم المقطم القاهرة و"عبد الرحمن .م.ع 24 عاما" مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية.

وتم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.