القبض على نجار مسلح و4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام القبض على نجار مسلح و4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمود.ا.ا"37 عاما عاطل ومقيم مدينة المستقبل دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "عماد.ج.ب"35 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "كريم.م.م"23 عاما نجار مسلح مقيم حى السلام بحوزته سلاح ابيض"كتر" والمتهم "محمود.ع.م"26 عاما عاطل ومقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"كتر" والمتهم "سليمان.ج.ع"27 عاما عاطل ومقيم شمال سيناء بحوزته سلاح ابيض"سنجة"

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.