القبض على المتهمين باحتجاز سمسار بسبب خلافات مالية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين باحتجاز سمسار بسبب خلافات مالية بأبو النمرس، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغًا يفيد تعرض سمسار للاحتجاز داخل منزل، وإصابته أثناء محاولته الهرب بكدمات نتيجة سقوطه من النافذة.

وبإجراء التحريات تبين أن المصاب تعرض للاحتجاز على يد عدد من الأشخاص بسبب خلافات مالية، واعتقادهم تورطه فى النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالى بحجة تغيير العملة، وتمكن رجال المباحث من ضبط مرتكبى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.