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"الصحة" تعلن انتفاع 621 مواطنة بخدمات تنظيم الأسرة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 06:30 م
"الصحة" تعلن انتفاع 621 مواطنة بخدمات تنظيم الأسرة د. هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، تقديم الخدمات الصحية المجانية لـ 621 مواطنة من المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة، وذلك خلال قافلة الصحة الإنجابية التى تم تنفيذها في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الحالي بمنطقتى المطرية والهجانة بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ورؤساء الأحياء، ومنظمات المجتمع المدني.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذه القافلة تتضمن تقديم كافة خدمات تنظيم الأسرة من وسائل أمثلة اللولب وكبسولة الامبلانون والحقن والحبوب، بالإضافة لتقديم الخدمات الصحية حيث تم الكشف على 480 حالة باطنة، و423 اطفال، و 173 سونار، و97 متابعة حمل، بجانب تقديم المشورة ل 13 منتفعة، لافتا إلى أنه تم اختيار هذه المناطق لأنها تعد من المناطق ذات المؤشرات المنخفضة من حيث معدلات استخدام الوسائل، والأكثر احتياجاً مما يطلق عليها اسم "المناطق الساخنة".
 
من جانبها، أشارت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه تم تكثيف الندوات الإعلامية والزيارات المنزلية من قبل الرائدات الريفيات لرفع وعى الجمهور عن تنظيم الأسرة إلى جانب الترويج لحملة 100 مليون صحة لمسح فيروس سي والأمراض غير السارية. 
 
وأضافت أنه تم على هامش القافلة تنفيذ معارض لنوادى المرأة لعرض المشغولات اليدوية للسيدات المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة والعضوات بنوادي المرأة، وذلك فى إطار التمكين الاقتصادي، ودعم وتنمية المرأة المصرية، وخلق فرص العمل المناسبة لها، بغرض رفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها و زيادة دخل الأسرة بالإضافة الى زيادة قدرتها على اتخاذ القرار وخاصة قرار الإنجاب.
 
 

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