السيسى يجتمع بكامل الوزير ويوجه بالإسراع فى تنفيذ مشروعات مدينة الروبيكى

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال مدير إدارة المهمات.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لإنشاء المنطقة الصناعية للمهمات بالروبيكى، حيث تم عرض مخططا للموقع المقرر لإنشاء المدينة، والدراسة الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية للتنفيذ، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية المطلوبة لتجهيز المدينة، والمصانع المقرر إنشاؤها.

ووجه الرئيس بمواصلة خطوات المشروع نظراً للأهمية البالغة التى تمثلها المدن الصناعية الجديدة الجاري إنشاؤها فى مختلف أنحاء الجمهورية، ودورها الهام في النهوض بالقطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج والاقتصاد وتوفير المزيد من فرص عمل.

كما وجه الرئيس بالبناء على ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات تشجيعية للمستثمرين، وتحفيزهم للاستفادة مما توفره مصر من مزايا تصديرية تتيح النفاذ للأسواق العربية والإفريقية بأسعار تنافسية، بما يساهم في زيادة عدد المصانع الجديدة في مصر، والتي تساعد على تطوير وتوسيع القاعدة الصناعية المصرية، وتوطين التكنولوجيا.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بالإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالمدينة الصناعية للمهمات بالروبيكي، وفقاً لأعلى المعايير والموصفات والانتهاء منها وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد، مع توفير كافة الخدمات والمرافق للمنشآت الصناعية المقررة إنشاؤها، بحيث تكون مكتملة الجوانب والأركان للبدء في الإنتاج والعمل فور الانتهاء من تشييدها.