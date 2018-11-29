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الزراعة تطالب أصحاب مشاتل الخضر بتقنين أوضاعهم وتحرر محاضر للمخالفين

الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:00 ص
الزراعة تطالب أصحاب مشاتل الخضر بتقنين أوضاعهم وتحرر محاضر للمخالفين أرشيفية
كتب عز النوبى
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طالبت الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية والمحاصيل البستانية، مالكى مشاتل الخضر المرخصة بفتح سجل للمشتل مرقم ومعتمدة ومختوم من الإدارة الزراعية بالمركز ومنظم طبقا للبيانات المرسلة من الإدارة المركزية للبساتين لتقنين أوضاعهم.

كما شددت على  جميع الإدارات  التابعة لها بالمحافظات سرعة تحرير محاضر مخالفة لأى مشاتل خضر غير مرخصة طبقا للقرار الوزارى رقم 166 لسنة 2012 والتنسيق مع إدارة فحص التقاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس  الإدارة المركزية  للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، إن هناك حملات مفاجئة على المشاتل للتأكد من مطابقتها المواصفات، وحصولها على التراخيص المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، وتحويل المخالفين للنيابة بمحضر إثبات، فضلا عن تحذيرات للفلاحين عبر وسائل الإعلام بعدم التعامل مع المشتل المخالف، وضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل للمزارع لضمان حقة، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية.

فيما كشف تقرير المحاصيل الزراعية ، أنه تم التنبيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صوب إنتاج الخضر غير المرخصة طبقا للقرار الوزارى رقم 1244 لسنة 2016، وعمل حملات على جميع الصوب بمختلف المحافظات، لمتابعة سجلات الترخيص الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة.

 

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