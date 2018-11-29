الرقابة على الصادرات تصدر 26691 شهادة منشأ خلال أكتوبر 2018

أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر الماضى، 26691 شهادة منشأ، وذلك طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتى تمنح للصادرات المصرية وكانت هذه الشهادات ما بين (شعار جامعة الدول العربية، اتفاق ثنائى، كوميسا،MERCSOUR، EUR١، FORM-A، وغيرها).

كما قامت الهيئة بالتحقق من منشأ البضائع الصادرة والواردة من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية حيث قامت بالتحقق لعدد 59 شهادة صادرة وعدد 2 شهادة واردة خلال شهر أكتوبر 2018.