الرئيس السودانى: الحرب فى دارفور انتهت ولن تتكرر والمواطنون وعوا الدرس

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قال الرئيس السودانى عمر البشير إن الحرب فى دارفور انتهت ولن تتكرر، وإن المواطنين بولايات دارفور وعوا الدرس ودفعوا ثمن الحروب والانفلاتات الأمنية بالإقليم، وطردوا الشيطان وبدأوا مرحلة جديدة وستكون دارفور أفضل مما كانت عليه.

جاء ذلك خلال زيارة البشير اليوم الخميس لولاية جنوب دارفور لختام فاعليات الدورة المدرسية (رقم 28)، وافتتاح عدد من المشروعات.

وأثنى البشير على دور العاملين بالإعلام بالولاية وخارجها فى عكس الوجه المشرق للولاية وتصحيح الصورة المغلوطة عن دارفور التى يحاول الإعلام المعادى عكسها.

وافتتح البشير فضائية جنوب دارفور بمدينة نيالا، وعدداً من المنشآت شملت مدينة البشير الرياضية والثقافية، ومقر الإمدادات الطبية الذى يوفر الأدوية لولايات دارفور، بجانب محطة كهرباء نيالا الجديدة بطاقة قدرها 36 ميجاواط، ويتوقع أن تصل المحطة فى الأعوام القادمة إلى 70ميجاواط، وكلية العلوم الصحية والتقنية، بالإضافة إلى مسرح البحير ومبانى قصر الضيافة.