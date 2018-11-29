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الحكومة: وقف إصدار تراخيص "التوك توك" مؤقتا للحد من ظواهره السلبية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:54 م
الحكومة: وقف إصدار تراخيص "التوك توك" مؤقتا للحد من ظواهره السلبية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء أن الدولة أبدت بعض المرونة فيما يخص "التوك توك" كوسيلة انتقال في بعض المناطق التي تحتاج هذه الوسيلة، لكن العديد من الدراسات الحديثة بدأت تحذر من خطورة استسهال الشباب للعمل على الـ"التوك توك" وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التي تحقق التنمية وتبنى الوطن، هذا فضلاً عن تأثير ظاهرة "التوك توك" على استقطاب أطفال للعمل في هذه الوسيلة والحصول على أموال ينفقونها بشكل غير منضبط نظراً لحداثة سنهم.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين خلال اجتماعه بهم بمقر وزارة التنمية المحلية، بوقف إصدار تراخيص جديدة لـ"التوك توك" لفترة مؤقتة حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط له، مع التوجيه بالتعامل الحاسم مع أية تجاوزات يقوم بها أصحابها أو قائديها بما في ذلك مصادرة التكاتك المخالفة.

 

 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. عمر منصور العقاد

اخيرا

اخيرا الحكومة استوعبت اللي بيحصل بس اصلا مفيش تكاتك بتروح ترخص غير نسبة ضئيله جدا و الباقي بيحب يفضل في الظلمه

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