الحزب الوحدوى الديمقراطى الأيرلندى يرفض دعم إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست

لندن (أ ش أ)

أكدت رئيسة الحزب الوحدوى الديمقراطى الأيرلندى ارلين فوستر أن الحزب لن يدعم فكرة إجراء استفتاء ثان بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، أنه رغم معارضة فوستر لاتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، الذى حظى بتأييد الاتحاد الأوروبى، فإنها لا تستبعد تطبيق (الخيار النرويجي)؛ وهو الخيار الذى يقضى بعضوية بريطانيا فى (المنطقة الاقتصادية الأوروبية) دون أن تكون عضو بالاتحاد على غرار النموذج النرويج.

كما أكدت فوستر أن حزبها يرفض ترتيبا مُقترحا فى اتفاق تيريزا ماى بشأن الانسحاب، يقضى بإبقاء حدود أيرلندا الشمالية مفتوحة بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وهو الترتيب الذى يعرف باسم شبكة الأمان (باكستوب).

وحثت فوستر الحكومة الإيرلندية على النظر فى اتفاق أفضل من شأنه ألا يتعامل مع أيرلندا الشمالية بصورة مختلفة عن باقى بريطانيا. وتابعت موضحة: "إنه فى حال تنفيذ اتفاق شبكة الأمان، فسوف تكون هناك عمليات تفتيش بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الأمر الذى يعنى تكبد سكان أيرلندا الشمالية تكاليف إضافية".