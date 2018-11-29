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الحريرى يبحث مع أمين عام منظمة "أونكتاد" أوجه الشراكة الاقتصادية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 06:04 م
الحريرى يبحث مع أمين عام منظمة "أونكتاد" أوجه الشراكة الاقتصادية رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري
( أ ش أ)
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بحث رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، اليوم الخميس، مع موكيسا كيتويى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا منير تابت، أوجه الشراكة الاقتصادية مع الحكومة اللبنانية.

وأكد كيتويى - فى تصريح عقب اللقاء - دعم المنظمة للشراكة والتعاون مع لبنان، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاريع التى تعمل عليها المنظمة فى لبنان منذ عام 1993 وتتعلق ببرنامج إدارة الدين مع البنك المركزى ووزارة المالية وبرنامج الإدارات المتخصصة فى لبنان.

وأشار إلى أن لبنان يقوم بتطبيق ممتاز لإدارة هذا البرنامج وإدارة الموارد البشرية والموارد العامة فيه، معربا عن تقديره ودعمه للتعاون وأوجه الشراكة القائمة مع لبنان.

وقال كيتويى إن المنظمة تعمل أيضا على مساعدة الحكومة اللبنانية فى التحضير لمراجعة سياسة الاستثمار الوطنية والتى أصبحت شبه جاهزة وستعلن بشكل رسمى فى جنيف الأسبوع المقبل من قبل لجنة الاستثمارات التابعة للأمم المتحدة.. موضحا أن الاجتماع تم خلاله التطرق أيضا إلى مشروع وضع استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية، وكيف يمكن أن يساعد ذلك فى عمل التجارة الإلكترونية التى يشهدها لبنان.

 


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