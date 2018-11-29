الجامعة العربية تدعو لوضع استراتيجية عربية جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات

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دعت جامعة الدول العربية إلى العمل على وضع استراتيجية عربية جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات تأخذ فى الاعتبار التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة.

جاء ذلك فى كلمة السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية أمام الدورة الـ22 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التى انطلقت أعمالها اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة فلسطين.

وقال السفير كمال حسن على أن التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة تلقى على المجلس الحمل الأكبر لدعم كافة قطاعات التنمية والربط فيما بينها للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تبناها قادة العالم فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يتقاطع بشكل مباشر مع معظم الغايات التى تندرج تحت الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة أن تأخذ الاستراتيجية العربية الجديدة هذه الأهداف والغايات فى أولوياتها وتعمل على تفعيل دور الشباب لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإطلاق طاقاته الكامنة للمساهمة فى منظومة الاقتصاد الرقمى والانخراط فى مجتمع المعلومات الدولى.

وأضاف أن موضوع حوكمة الإنترنت تأتى ضمن أولويات المجلس من أجل تحقيق التوازن الأمثل لموضوعات الخصوصية والانفتاح والأمن وإتاحة الوصول إلى المعلومات بما يدعم الاستخدام الأمثل لمنظومة الإنترنت فائقة القدرات من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن جانبه، أكد رئيس الاجتماع الدكتور علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينى أهمية البنود المطروحة على جدول أعمال المجلس.

ودعا "موسى" -فى كلمته- إلى حشد التأييد العربى لمسعى بلاده لنيل عضوية الاتحاد البريدى العالمى من أجل الحصول على العضوية الكاملة فى الاتحاد والتمتع بالحقوق التى تحظى بها كافة الدول الأعضاء.

ومن المنتظر أن يتخذ المجلس قرارًا بدعم طلب فلسطين فى الحصول على العضوية الكاملة فى الاتحاد البريد العالمى، حيث اتخذ المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات فى اجتماعه أمس الأربعاء توصية بدعوة الدول العربية إلى تبنى حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة فى الاتحاد البريد العالمى ودعم كافة المقترحات ومشروعات القرارات التى تُقدم إلى مؤتمرات الاتحاد فى هذا الخصوص.