التنمية المحلية: الكشف على 12 مليونا فى أولى مراحل مبادرة 100 مليون صحة

أشرف عزوز

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولى لمبادرة 100 مليون صحة شهدت الكشف عن 12 مليون مواطنا، مضيفا أن المرحلة الثانية ستبدأ أول ديسمبر المقبل، حيث تعمل الوزارة على تجهيز الاماكن للكشف والفحوصات.

وأضاف فى ندوة مع المحافظين اليوم أن هناك مجموعة عمل مشتركة مع الرقابة الإدارية من أجل تعظيم موارد المحافظات خلال الفترة المقبلة ، موضحا أن المحافظين سيعرضون على الرئيس أهم المشاكل فى محافظاتهم، وطريقة تعظيم الموارد المالية.

وقال شعراوى إن هناك محافظات حققت نجاحا كبيرا فى تقنين أراضى الدولة لكنه أشار |إلى أن هناك محافظات أخرى ما زال لديها بعض المعوقات فى التقنين، مضيفا أن مستوى ترخيص "التوك توك" فى المحافظات ضعيف جدا على الرغم من أهميته الاقتصادية وخطورته وتسببه فى حوادث كثيرة.