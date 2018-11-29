التموين: إلزام التجار بكتابة أسعار جميع المنتجات والسلع بالمرحلة الثانية

كتب مدحت وهبة

أكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية أن القرار الوزارى رقم 330 يهدف إلى تنظيم حركة التجارة الداخلية بشكل كامل، خاصة فى مجال السلع الغذائية، حيث تم التركيز على تطبيق القرار فى المرحلة الأولى بشأن إلزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية فقط، على أن يتم فيما بعد التطبيق على كافة السلع فى المرحلة الثانية، وأن إلزام التجار والموردين بكتابة أسعار السلع لا يعنى فرض أو تحديد أسعار المنتجات وإنما هى كتابة الأسعار التى يحددها المورد أو المنتج أو المستورد للمستهلك ويلتزم بها.

وأضاف أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية ،فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القرار ساهم فى ضبط الأسواق خاصة وأنه كان يوجد ارتباك فى الأسعار، وتم البدء فى تطبيق القرار لتنظيم القطاع الرسمى، حيث يوجد به جزء منظم وآخر غير منظم وأن صدور القرار الوزارى ساهم فى ضبط الأسواق بشكل كبير، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بمختلف المناطق أول بأول.