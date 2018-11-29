التعليم تعقد اللقاء الختامى للأنشطة التدريية لمرحلة رياض الأطفال.. الأحد

كتب محمود طه حسين

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأحد المقبل، اللقاء الختامى للأنشطة التدريبية والمتابعة لمرحلة رياض الأطفال تحت رعاية وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور حسن فارس رئيس اللجنة التنفيذية العليا للتعلم بالصفوف الأولى.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها، إنه سيتم عرض ومناقشة النجاحات، والتحديات والدروس المستفادة والمتحققة خلال تنفيذ أنشطة رياض الأطفال بـ (24) محافظة، ومناقشة آليات استمرارية هذه النجاحات.