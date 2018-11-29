video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تعقد اللقاء الختامى للأنشطة التدريية لمرحلة رياض الأطفال.. الأحد

الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:36 م
التعليم تعقد اللقاء الختامى للأنشطة التدريية لمرحلة رياض الأطفال.. الأحد طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأحد المقبل، اللقاء الختامى للأنشطة التدريبية والمتابعة لمرحلة رياض الأطفال تحت رعاية وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور حسن فارس رئيس اللجنة التنفيذية العليا للتعلم بالصفوف الأولى.
 
 
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها، إنه سيتم عرض ومناقشة النجاحات، والتحديات والدروس المستفادة والمتحققة خلال تنفيذ أنشطة رياض الأطفال بـ (24) محافظة، ومناقشة آليات استمرارية هذه النجاحات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تحدد مهام واختصاصات نائبى وزير التربية والتعليم والتعليم العالى

"كل يوم" يقيم قانون الخلع بعد 18 عاماً من صدوره مع متخصصين.. ويركز على القضايا الإنسانية.. وينتصر للطالبة بسملة ووزير التربية والتعليم يدعوها للوزارة.. ويسلط الضوء على إنجازات العاصمة الإدارية الجديدة

التربية والتعليم تعلن اليوم جدول امتحان الصف الأول الثانوى بعد تعديله

التربية والتعليم

النظام الجديد للتعليم

اخبار اليوم

اخبار التعليم

طارق شوقى




لا تفوتك
غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة