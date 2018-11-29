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"التعاون الإسلامى" تثمن تبرع السعودية بـ 50 مليون دولار لـ "الأونروا"

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:59 م
"التعاون الإسلامى" تثمن تبرع السعودية بـ 50 مليون دولار لـ "الأونروا" أمين عام منظمة التعاون الإسلامى يوسف العثيمين
الرياض (أ ش أ)
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أعربت منظمة التعاون الإسلامى، اليوم الخميس، عن تقديرها لمساهمة السعودية بمبلغ 50 مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدة أن هذا التبرع يشكل امتدادًا للدعم السياسى والمالى المتواصل للشعب الفلسطينى.

وأشاد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية- بالدعم المالى الذى تم حشده منذ مطلع العام الجارى ما أسهم فى التخفيف من الأزمة المالية التى تواجهها وكالة "الاونروا".

كما دعا جميع دول العالم إلى الاستمرار فى تحمل مسؤولياتها إزاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وزيادة المساعدات المالية المقدمة لوكالة "الأونروا" بما يسهم فى تمكينها من مواصلة خدمة هذه الشريحة الكبيرة من أبناء الشعب الفلسطينى لحين حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 


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