البابا تواضروس: الأنبا مرقس يزور السعودية ويلتقى الأسر القبطية

كتب سمير حسنى

قال قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن كاتدرائية العباسية ليست كنيسة عادية لأنها تسجل تاريخ خمسين عاما من الأحداث التى مرت عليها، حيث تضم 200 أيقونة".

وحول طابع الزيارات الكنسية للملكة العربية السعودية، أضاف البابا خلال لقاء على "اكسترا نيوز"، قائلا: "نشهد تطورات كبيرة على الساحة السعودية وننظر إليها بكل إعجاب وتقدير وأثناء زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر كان من ضمن المستقبلين لسموه نيافة الأنبا مرقس والذى أعرب خلال اللقاء عن أمله فى زيارة الأسر المصرية القبطية هناك، فرحب صاحب السمو الملكى بالزيارة".