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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين بينهم أسير محرر من الضفة الغربية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:09 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين بينهم أسير محرر من الضفة الغربية عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 5 فلسطينيين من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية.

وذكر نادى الأسير - فى بيان، اليوم - أن الاحتلال اعتقل ثلاثة فلسطينين من محافظة رام الله والبيرة، وفلسطينى من محافظة نابلس، فيما أعيد اعتقال الأسير المحرر عيسى عامر من محافظة قلقيلية، علما أنه كان قد أمضى 11 عاما فى معتقلات الاحتلال.

كما استدعت سلطات الاحتلال، اليوم، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام، للتحقيق.

يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال محافظ القدس عدنان غيث منذ عدة أيام، فضلا عن عشرات النشطاء والكوادر المقدسيين، ومدد الاحتلال اعتقال نائب أمين سر حركة "فتح" إقليم القدس عادل أبو زنيد، ومدير مكتب محافظ القدس محمد هلسة.

وكان قد شارك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام، وعشرات الموظفين، اليوم الخميس، فى وقفة احتجاجية على استهداف الاحتلال للقيادات المقدسية بالاعتقال والاستدعاء، ورفع المشاركون فى الوقفة التى أقيمت أمام مبنى المحافظة والوزارة فى ضاحية البريد ببلدة الرام شمال القدس المحتلة، الأعلام الفلسطينية، ولافتات تؤكد التضامن مع الوزير الحسينى والمحافظ غيث والنشطاء المعتقلين.

 


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الاحتلال الإسرائيلى

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