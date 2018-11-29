الإعدام لبائع سجائر وصديقه قتلا شابا رميا بالرصاص لسرقته بالإكراه

كتب عامر مصطفى

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالإعدام لعاطلين لاتهامهم بقتل شاب رميا بالرصاص لسرقته بالإكراه.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين، وهم "عبد الرحمن.م"، وشهرته "عبده تايجر"، و"ياسر.ج"، بائع سجائر، قتلا "أحمد.ح"، مع سبق الإصرار وعقد العزم على قتل أي من يعترض طريقهم لإتمام جريمتهم من سرقة المارة بالإكراه، وأعدا لذلك الغرض سلاح ناري "خرطوش"، فأطلقوا عيار نارى صوب المجنى عليه قاصدين قتله.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، إذ أنه فى ذات الزمان والمكان، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا تلريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر مما تستعمل على السلاح سالف الوصف، دون أن يكون مرخصًا حيازته أو إحرازه.